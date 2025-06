En medio de crecientes críticas al cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, arzobispo de Lima, la arquidiócesis se ve ahora envuelta en nuevas acusaciones de encubrimiento tras la denuncia de abuso sexual presentada por una religiosa contra un sacerdote cercano al cardenal.

Cardenal Carlos Castillo Mattasogglio. Credit: Archdiocese of Lima.

La acusación se suma a otros cuestionamientos hacia Castillo, de 75 años, por supuesta mala gestión financiera y administrativa, así como por fomentar una inestabilidad constante en la vicaría judicial de la arquidiócesis.

—

The Pillar obtuvo una declaración de 2024 firmada por una monja contemplativa que alega que el padre Nilton Zárate Rengifo, un sacerdote de la Arquidiócesis Lima, la acosó sexualmente y la manipuló como su director espiritual y confesor desde 2018, lo que podría incurrir en el delito canónico de absolver a un cómplice de un pecado contra el sexto mandamiento.

La monja afirma que le reveló al sacerdote que padecía un trastorno límite de la personalidad antes de que él aceptara ser su director espiritual. Aun así, el padre Zárate accedió a acompañarla espiritualmente y, poco después empezó a cruzar límites personales de manera evidente.

«Me pedía un beso y un abrazo en cada dirección espiritual, y cuando no lo hacía sin darme cuenta, me decía que no lo castigara… Me decía que yo tenía mucho amor que dar, que lo sentía. Percibía algo extraño, pero no dije nada por respeto a su investidura sacerdotal», declaró la monja en su testimonio.

La monja afirmó que el padre Zárate se volvió cada vez más íntimo con ella, hasta el punto de hacerle solicitudes de índole sexual, además de controlar su vida cotidiana.

«En privado o por teléfono, me llamaba «mi niña» en lugar de hermana... Me agarraba de las manos durante la dirección espiritual o la confesión… En noviembre de 2019, me fui unos días de viaje con la intención de no saber más de él, pero me dijo que le llamara todos los días para contarle cómo estaba. En marzo, tuvimos nuestros ejercicios espirituales anuales... y no dejó de llamarme, dos o tres veces al día, incluso al amanecer o por la noche», alega el testimonio.

«[Por teléfono] le oí decir, con terror y asco, que se estaba masturbando. Sinceramente, le hice creer que yo estaba haciendo lo mismo, porque me lo pidió explícitamente... Me pidió fotos íntimas, cada vez más degradantes... Durante el confinamiento [por el COVID-19], empezó a pedirme favores y cosas extrañas».

Según el testimonio, el sacerdote la presionó para que no revelara la situación ni se confesara con ningún otro sacerdote que no fuera él.

«Una vez me pidió darme un abrazo antes de la absolución…. Siempre me dijo que era mejor que no supieran «lo de nosotros» cuando le decía que quería conversar con otro sacerdote».

Según el testimonio de la monja, finalmente reveló la situación a otro sacerdote y presentó una denuncia formal ante la arquidiócesis, que envió al vicario judicial, el padre Jorge Andrés López Vignand, y a un sacerdote, el padre Edwin Limas, para investigar la situación en agosto de 2020.

Pero, según su testimonio, el proceso de investigación fue traumático.

«Fue una tortura responder a 18 preguntas de estos dos sacerdotes, que parecían inquisidores», afirmó.

The Pillar también obtuvo una declaración escrita de un sacerdote de alto rango que presenció la investigación de la arquidiócesis. Ese sacerdote dijo que el interrogatorio se llevó a cabo «de forma irrespetuosa, impositiva y carente de la más mínima sensibilidad humana».

«El trato del P. López hacia la hermana resultó despectivo y autoritario. A lo largo del interrogatorio el P. López torció, cambiando tendenciosamente, las declaraciones de la hermana y dictó al secretario [el P. Limas] palabras y frases que eran de su propia cosecha y no se condecían con las afirmaciones verbales vertidas por la hermana», dice la declaración.

El sacerdote también afirmó que la hermana fue obligada a firmar una declaración sobre el asunto a pesar de que no reflejaba sus propias palabras.

«Al término del interrogatorio la hermana mostró serias dudas de firmar los documentos en los que no sentía que se habían recogido de forma fidedigna sus declaraciones. Fue más por la incomodidad del momento y por no desairar a los emisarios del Sr. Arzobispo, y no tanto por voluntad libre ni decisión personal, que firmó finalmente las actas», dice la declaración del sacerdote.

«Tuve la certeza de que se estaba configurando a todas luces un encubrimiento del sacerdote denunciado además de una revictimización al no prestar crédito a las declaraciones de la hermana».

Tras ser entrevistada por los investigadores de la arquidiócesis, la monja afirmó que nunca volvió a ser contactada por los investigadores y que no recibió ninguna notificación formal sobre el resultado del caso.

En cambio, en noviembre de 2023 su abadesa le comunicó de manera informal, con un mensaje verbal del obispo auxiliar de Lima, Juan José Salaverry, que el caso había sido cerrado.

«Cuando hace tres años tuvimos capítulo para la elección de la abadesa, Monseñor Salaverry me instó a solas y de parte del arzobispo, que en caso de ser elegida abadesa, debía declinar [porque] yo sabía que hay una denuncia en la que estoy involucrada… Me sonó a sanción… Me eligieron y no pude aceptar».

«En noviembre [de 2023], la madre abadesa me hizo saber, de parte de Mons. Salaverry, que mi proceso se había archivado. Esa es la única [notificación] que tengo del proceso. Nunca me llegó por escrito», afirmó la monja.

Después de que la arquidiócesis de Lima enviara una investigación preliminar al Vaticano, el abogado canónico de la monja se quejó de que el caso se investigara como un caso de abuso sexual, pero que no se investigara al sacerdote por los graviora delicta —delitos canónicos graves— de absolver a un cómplice en un pecado sexual y de realizar insinuaciones sexuales con motivo de la confesión.

El abogado acusó al sacerdote acusado, el padre Zárate, de estar protegido por su amistad con el Cardenal Carlos Castillo Mattasoglio.

El abogado defensor de la monja afirma que sus cartas tanto al Vaticano como a Castillo han quedado sin respuesta.

Según los registros públicos de la arquidiócesis y las publicaciones en las redes sociales, el padre Zárate seguía en el ministerio público hasta al menos marzo de 2024.

—

Fuentes de alto rango de la Arquidiócesis de Lima dijeron a The Pillar que el caso no es único. Varias figuras dentro de la arquidiócesis alegan que el gobierno del cardenal Castillo se ha caracterizado por la aplicación selectiva de las normas canónicas en una serie de cuestiones.

Varios clérigos de la arquidiócesis han denunciado que sacerdotes cercanos a Castillo han sido protegidos —o ascendidos— tras enfrentarse a acusaciones de conducta indebida de carácter personal o financiero.

«Hay sacerdotes con acusaciones sexuales o financieras, pero no se hace nada contra ellos. A algunos se les envía al extranjero a estudiar mientras se “calma” la situación, y a otros incluso se les asciende a parroquias grandes, se les nombra canónigos de la catedral o se les dan altos cargos en la curia», dijo otro sacerdote a The Pillar.

Fuentes diocesanas de alto nivel informaron a The Pillar de que la disfunción en la investigación de los casos de abuso ha convertido a la vicaría judicial de Lima en una puerta giratoria.

«Castillo destituyó a la mayoría de los jueces nombrados por su predecesor, deteniendo muchas investigaciones, y hace un par de meses sacó al vicario judicial, el padre Jorge López. Nombró a uno de sus obispos auxiliares, Mons. Salaverry, que renunció hace dos semanas, y ahora la arquidiócesis anunció que la vicaría permanecerá cerrada durante durante un mes», declaró un sacerdote de Lima a The Pillar.

«El padre López ya tenía 82 años, pero en la arquidiócesis se tiene la sensación de que se tomaba su trabajo demasiado en serio para el gusto del cardenal», declaró otro sacerdote a The Pillar.

Según varias fuentes de alto rango, parte del mal funcionamiento radica en el hecho de que muchos sacerdotes se han quedado sin asignaciones pastorales, a pesar de no tener ninguna pena canónica impuesta.

Sacerdotes locales dijeron a The Pillar que los sacerdotes considerados demasiado «conservadores» o cercanos al cardenal Cipriani, predecesor de Castillo, se han quedado sin encargos pastorales durante el mandato de Castillo.

«Hay un pequeño número de sacerdotes que se han quedado en esta situación debido a acusaciones en su contra, pero la mayoría de ellos es simplemente porque a Castillo no le gustan o tiene problemas con ellos. Los dejaron sin parroquia, sin encargo pastoral, y tienen que ver qué hacen por su cuenta», ha declarado a The Pillar una fuente cercana a la arquidiócesis de Lima.

«Algunos viven con sus padres y otros están en la casa del clero, una casa para sacerdotes diocesanos sin lugar donde vivir o para sacerdotes de otras diócesis que pasan por Lima. Diría que hay unos 20 sacerdotes en esta situación», añadió la fuente.

Otro sacerdote local dijo a The Pillar que unos pocos sacerdotes sin encargo pastoral han tenido la suerte de encontrar un puesto como capellanes de comunidades religiosas o son llamados ocasionalmente para cubrir en parroquias.

«La mayoría de estos sacerdotes no han recibido ninguna pena canónica, por lo que algunos han encontrado refugio como capellanes de congregaciones religiosas o se les permite celebrar en algunas parroquias de vez en cuando, pero a Castillo no le ha importado en absoluto su sustento, no le importa si tienen dinero para comer o para pagar un seguro médico. No le importa su derecho al trabajo. Si viven en la casa del clero, tienen que pagar un alquiler mensual. ¿Cómo pueden comer y tener un lugar donde vivir si no tienen trabajo? Muchos de ellos dependen de la caridad de antiguos feligreses o familiares», añadió la fuente.

«La casa del clero se convirtió en la Siberia de la arquidiócesis de Lima», dijo otro sacerdote.

Además, fuentes diocesanas de alto nivel dijeron a The Pillar que la disfunción va más allá de la vicaría judicial y que la arquidiócesis se enfrenta a una grave crisis financiera, en parte debido al aumento vertiginoso de los gastos de personal durante el mandato de Castillo.

«Cuando llegó el cardenal Castillo, había unos 50 empleados en la arquidiócesis. Ahora hay más de 200, ¿qué hacen estas personas? Honestamente, no sé. Hay 13 escuelas parroquiales en la diócesis y ahora han nombrado a su gente para estas escuelas. Un director de escuela parroquial ganaba de media 700 u 800 dólares al mes, pero los que han nombrado ganan más de 4000 y ahora las escuelas están llenas de material sobre ideología de género», añadió un sacerdote local.

«Algunas escuelas de zonas pobres ofrecían comedor gratuito para los niños, y ahora eso se ha acabado. Algunas tenían docenas de alumnos con becas, ahora solo hay unas pocas, y han aumentado las cuotas mensuales de las escuelas, pero el dinero no se va a los alumnos o las escuelas», añadió.

The Pillar obtuvo un documento en el que se detallan las ayudas económicas proporcionadas por la arquidiócesis a un grupo de escuelas diocesanas entre 2020 y 2025. Sin embargo, un antiguo administrador de una de las escuelas dijo a The Pillar que el documento era incorrecto, ya que en 2020 la escuela recibió casi cinco veces menos ayuda que la cantidad indicada por la arquidiócesis.

«Cuando Castillo llegó a Lima, ordenó una auditoría de las cuentas diocesanas para intentar averiguar si Cipriani o alguien cercano a él había hecho cosas raras con las finanzas, pero no encontró nada. De hecho, descubrió que las cuentas diocesanas estaban en muy buena situación, pero nadie sabe qué se está haciendo con ese dinero o si siquiera está allí», declaró a The Pillar una fuente diocesana de alto rango.

«Creo que hay argumentos suficientes para pedir una auditoría, e incluso una visita apostólica a la diócesis, porque mucha gente se pregunta dónde va a parar ese dinero», declaró a The Pillar otro sacerdote de alto rango de la arquidiócesis.

—

Según la mayoría de las valoraciones, ha habido una profunda inestabilidad en la Arquidiócesis de Lima durante el mandato de Castillo, con una marcada división en la arquidiócesis entre los partidarios del cardenal y los católicos y clérigos de otra tendencia teológica.

Castillo cumplió 75 años en febrero y presentó su renuncia al papa Francisco, pero no está claro cuándo será aceptada la renuncia del cardenal, ni quién será el elegido por el papa para ocupar la sede primada del Perú.

Algunos sacerdotes locales consideran que Castillo ha perjudicado el ánimo del clero en Lima, en parte debido a sus declaraciones controvertidas y confusas, y a su apoyo a la universidad pontificia de la arquidiócesis, calificada por una fuente diocesana como «el think tank de la izquierda progresista peruana».

En una entrevista de 2019, Castillo afirmó que «todo aborto es… la destrucción de una vida», pero añadió que le parecía «problemático» que las autoridades eclesiásticas intentaran impedir iniciativas políticas destinadas a proteger legalmente el aborto.

«Creo que la gente debe reflexionar y decidir con libertad sobre el aborto», afirmó.

En una conferencia celebrada en enero de 2020, el arzobispo criticó al papa Francisco por decir que se había convertido rezando ante el sagrario.

«Discúlpenme pero nadie se convierte con el Sagrario. Todos nos convertimos a partir del encuentro con personas que nos interpelan y que son dramas humanos en donde surge la posibilidad de encontrar al Señor», afirmó.

The Pillar recibió archivos enviados por estudiantes a los responsables de la visita apostólica al Vaticano ordenada por el papa Benedicto XVI en 2011 y continuada bajo Francisco, con documentos presentados que sugerían que varios cursos, conferencias y charlas ofrecidas en las facultades de derecho y ciencias sociales de la universidad parecían respaldar el aborto, la ideología de género y perspectivas teológicas heterodoxas, mientras que, según los testimonios de los estudiantes, los profesores desafiaban y se burlaban abiertamente de las enseñanzas de la Iglesia.

La universidad celebra desde 2008 una «semana de la homosexualidad» y una «semana de la diversidad sexual», ha organizado talleres en los que se enseña a las alumnas a utilizar píldoras abortivas y se promueven líneas de asistencia al aborto, y ha patrocinado conferencias sobre «derechos reproductivos».

Los testimonios y los programas de los cursos de bioética indican un apoyo poco disimulado al aborto, los anticonceptivos y la fecundación in vitro.

El documento también incluye testimonios del departamento de teología que afirman que las clases negaban habitualmente la existencia del infierno, afirmaban que la Iglesia no tiene una posición definida sobre el aborto, negaban la transubstanciación y la eficacia sacramental del bautismo, y calificaban la resurrección de «mero símbolo».

«Si la universidad era así con Cipriani, que intentó ponerla bajo control con la visita apostólica, imagínate cómo está ahora con Castillo, ha empeorado aún más», declaró una fuente diocesana a The Pillar.

De hecho, una de las controversias más recientes en torno a la universidad involucra directamente a Castillo.

En enero, la Facultad de Artes Escénicas de la universidad promovió una obra de teatro llamada «María Maricón». El cartel de la obra mostraba a un hombre maquillado y vestido de Virgen María y se promocionaba como una obra «de carácter testimonial [que] realiza una exploración entre lo religioso y el género, a través de las figuras de diferentes vírgenes y santas católicas que se ven deconstruidas. Combina textos religiosos y populares con cantos y danzas folklóricas del Perú».

La obra causó conmoción en Perú, y el Ministerio de Cultura intervino para cancelar la obra, mientras que muchos católicos, incluidos políticos, criticaron la obra por lo que consideraban un contenido y un cartel blasfemos.

Sin embargo, la obra encontró un defensor inesperado en Castillo, quien criticó la intervención del Ministerio, afirmando que creaba «un aire de censura» y que «la universidad es un espacio de discernimiento, reflexión y visión crítica».

«El cartel fue una desfiguración del rostro de la Virgen María, lo que sin duda es ofensivo.... La obra en sí parece tener elementos interesantes que explorar. Lo importante es buscar soluciones, promover el diálogo y evitar actitudes extremas», dijo el cardenal.

Según fuentes diocesanas, Castillo trabajó tras bastidores para que la obra pudiera finalmente estrenarse.

«La universidad había decidido no permitir que la obra siguiera adelante, pero él insistió en que solo se pospusiera temporalmente su estreno y que luego se estrenara con un título diferente», dijo una fuente cercana a la situación a The Pillar.

Sacerdotes locales dijeron a The Pillar que el Papa conoce los problemas de la arquidiócesis de Lima y esperan que se nombre un sucesor en un futuro próximo.

«Después del cónclave, Castillo se hizo fotos con el Papa y vendió a la prensa progresista la idea de que era uno de los kingmakers de León XIV, pero todo es mentira. Nunca le gustó el obispo Prevost», declaró un sacerdote de Lima a The Pillar.

«En Perú tenemos un problema con los extranjeros, todo lo extranjero huele mal porque el extranjero viene a ponerse por encima de mí, viene a quitarme el puesto. Esta mentalidad está muy extendida en la Iglesia. Castillo es así. Muchos pensaban que el entonces obispo Prevost podría llegar a ser presidente de la conferencia episcopal, pero Castillo se opuso porque un «yanqui no podía ser presidente de la conferencia episcopal», añadió el sacerdote.

«Prevost no votó por Castillo cuando este intentó convertirse en presidente de la conferencia ni en ninguna de las comisiones de la conferencia. Prevost no es un tipo que tenga enemigos personales, pero sus preferencias son otras. Y a Castillo no le gustaba nada», dijo otro sacerdote a The Pillar.

De hecho, algunos sacerdotes especularon que Castillo estaba detrás de algunas de las acusaciones vertidas contra el Papa León XIV durante su etapa como obispo de Chiclayo.

«Fue a Roma para decirle al papa Francisco que Prevost estaba encubriendo casos de abusos una vez que salieron a la luz; no le gustaba nada Prevost», dijo un sacerdote de Lima a The Pillar.

«El Papa León sabe quién es Castillo y tiene una idea de lo que está pasando en Lima, así que no creo que le lleve mucho tiempo encontrar un sucesor para Castillo», añadió.

La Arquidiócesis de Lima no respondió a una solicitud de comentario.