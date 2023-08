‘Cuando he abierto los ojos, veía perfectamente’ ¿Un milagro en la JMJ?

En todas las Jornadas Mundiales de la Juventud se habla frecuentemente de “milagros”. No obstante, cuando la gente habla de esto, normalmente se refiere a las vocaciones que surgen de ellas, los millones de personas adorando al Santísimo Sacramento juntas o a las miles de personas que se acercan al sacramento de la Confesión.

Priests pictured at World Youth Day’s opening Mass in Lisbon’s Eduardo VII Park on Aug. 1, 2023. Credit: Filipe D’Avillez/Pillar Media.

Sin embargo, el último día de la JMJ celebrada la semana pasada en Lisboa, empezó a correr un rumor por cientos de chats de WhatsApp de grupos católicos españoles que hablaba de un posible milagro en el sentido más literal del término: en una nota de voz, Jimena, una joven madrileña de 16 años que había perdido la vista casi en su totalidad desde hace dos años, recuperó la vista después de comulgar en una misa en Fátima el 5 de agosto.

Poco después, la noticia corrió por medios católicos y seculares en español. En The Pillar hablamos con miembros de la familia y amigos de Jimena sobre su aparente curación milagrosa.

La enfermedad

Hace dos años, cuando tenía 14, Jimena empezó a perder progresivamente la vista. “Los médicos nos decían que tenía un espasmo de acomodación, que es normal de niños de esa edad, mientras sean entre 2 y 4 dioptrías por ojo. El problema es que ella tenía un descontrol de entre 8 y 16 dioptrías. Fue perdiendo progresivamente la vista hasta quedar solo con un 5%,” contó a The Pillar su papá.

“Buscamos el mejor equipo médico que pudimos conseguir en España, especialistas en este tipo de enfermedades, que normalmente se tratan con atropina, unas gotas que se ponen en los ojos y dilatan la pupila para forzar ese espasmo a ceder y que se cure eventualmente. El problema en su caso era que el espasmo era más grande de lo habitual y que después de año y medio, con una dosis alta diaria de las gotas, no cambió absolutamente nada,” agregó.

Después de una serie de efectos secundarios como dolores de cabeza y gastroenteritis, Jimena pidió a sus padres dejar el tratamiento. “Era algo que no habían visto esos médicos”, dijo su papá. “Decidimos parar y buscar otras opiniones médicas. Empezamos a probar con otros médicos que conseguimos por internet y que nos recomendó algún amigo, pero el denominador común era: esto es algo que no hemos visto antes”.

Así, Jimena y su familia empezaron a aceptar que tendría que adaptarse a su nueva realidad.

“Jimena empezó hacer vida como una persona que no ve, empezó a leer y escribir en braille con el apoyo de la Asociación de Ciegos de España, con quienes estaremos eternamente agradecidos”, agregó.

“En un punto tenía un problema de convergencia, es decir, no controlaba los ojos, se le movían para un lado y otro y estaba completamente bizca,” agregó su papá. “Los médicos decidieron que lo mejor era intervenirla con unas inyecciones en los ojos en quirofano, pero no estabamos muy convencidos. Ella decidió que la noche anterior a la operación que le rezáramos todos a la Virgen y al día siguiente eso se le curó, no la tuvieron que intervenir,” agregó su padre.

Sin embargo, después de más de un año de tratamiento, su condición seguía igual y su visión no mejoraba. “No podía usar el móvil, todo con audios,” dijo Jimena en una entrevista con el medio español COPE.

¿Un milagro?

Cuando Jimena iba a la Jornada Mundial de la Juventud, se estaba preparando para varios cambios grandes en su vida. Empezaría el último año de bachillerato y Jimena luego iría a la universidad, por lo cual tendría que empezar a aprender a andar con bastón o usar un perro guía.

Por lo tanto, Jimena decidió rezar.

“En julio estábamos en un paseo para visitar a la Virgen del Carmen en un pueblito cerca de Málaga y ella me dijo que había tenido una inspiración rezando el Rosario, que sentía que la Virgen le pedía que hiciéramos una novena entre el 28 de julio y el 5 de agosto.”

Pero luego, Jimena pensó que más que una inspiración divina, era quizá autosugestión.

“Me dijo que creía que eran cosas suyas, que se lo había inventado, porque no hay ningún día de la Virgen el 5 de agosto, pero busqué en internet y vi que ese día es el día de la Virgen de las Nieves. Entonces le dije que la haríamos con toda la fe del mundo y le diríamos a todos nuestros amigos, a gente cercana que se unan a orar y rezar con la convicción de que ese es el día y se va a curar,” agregó.

Jimena acudió a la JMJ con un grupo de amigas de un club juvenil del Opus Dei. El 5 de agosto, como de costumbre, se despertó “viendo súper borroso, fatal” como dijo en una nota de voz enviada a amigos que The Pillar pudo consultar.

“Ese último dia de la novena hizo una profunda confesión, nos dijo que la mejor confesión y más profunda de su vida,” dijo su padre a The Pillar.

“He ido con mis amigas a misa porque estamos en la JMJ y la verdad es que en misa yo estaba súper nerviosa, después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo”, dijo Jimena en su testimonio.

Y ahí, ocurrió lo que Jimena y su familia consideran un milagro: “Cuando he abierto los ojos, veía perfectamente,” agregó.

“He visto el altar, el sagrario, estaban ahí mis amigas y las veía perfectamente que estaban dos años y medio más mayores que como la recordaba y luego yo me he mirado en el espejo ya después. También estoy un poco cambiada.”

“Sus amigas que estaban al lado la vieron llorar y se acercaron a ver qué le pasaba. Es que estaba tan ahogada que pensaban que se estaba riendo, pero era que estaba llorando porque les estaba viendo la cara después de 2 años y medio, pero las veia tan cambiadas que le causaba mucha impresion mirarlas,” dijo su papá a The Pillar.

“Veía todo súper nítido. Tenía a una amiga a mi lado a que la veía perfectamente”, agregó.

Jimena dijo a sus padres y amigos que creía que la Virgen había intercedido para su curación.

Después de la misa, Jimena leyó la oración de la novena — no en Braille, sino con sus propios ojos.

“Todavía leo bastante bien, no se me ha olvidado del todo. Leo un poco lento, pero ya iré cogiendo práctica”, dijo Jimena.

“Voy a llamar a todas mis hijas Nieves,” agregó entre risas. “El 5 de agosto es mi nuevo cumpleaños porque la Virgen me ha hecho un regalazo que no se me va a olvidar”, concluyó.

Los obispos españoles

Medios españoles reportaron que el Cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, conversó con Jimena y su familia para escuchar su testimonio sobre el supuesto milagro y dijo “Démosle las gracias [a Dios] y punto, luego tendrán que valorar los médicos y decir si se podía curar o no”, dejando entrever una posible investigación médica del caso,

“Para la chica eso ha sido un gran evento, digamos milagro. No le daría ni más elocuencia ni menos elocuencia, es un dato bonito”.

“Los médicos la van a evaluar en septiembre, hemos contactado al mismo equipo que la trató por año y medio y se los hemos ofrecido a ellos; estamos esperando que nos confirmen,” dijo el papá de Jimena a The Pillar.

“Por ahora no nos han contactado de la Conferencia Episcopal o de alguna otra autoridad aparte de la llamada del Cardenal Omella a Jimena,” agregó. “Igual, como no es algo que involucre un posible milagro de alguien que esté en proceso de beatificación, no se necesita mayor investigación o darle un reconocimiento oficial,” dijo.

“Jimena tiene una relacion especial con la Virgen, como mucha gente” dijo su papá a The Pillar. “Se dejó llevar a ciegas --nunca mejor dicho-- de la mano y se abandonó en la voluntad, en este caso, de nuestra Madre.”

“Creemos que la Virgen lo que ha querido decirnos con esto es que tenemos que convertirnos y tener fe en tiempos donde tener fe es complicado,” concluyó.

“La Virgen ha querido hacerlo y es algo que nos trasciende,” agregó.

