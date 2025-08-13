El Vaticano ha ordenado una investigación respecto a las acusaciones de encubrimiento e irregularidades financieras contra el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, según fuentes de alto rango en la arquidiócesis.

Cathedral of St. John, Lima, Peru. Credit: Wasiwatana/wikimedia. CC BY SA 4.0

En las últimas semanas, los investigadores han citado a sacerdotes y empleados de la arquidiócesis para responder a preguntas sobre la situación financiera de Cáritas Lima, una red de escuelas diocesanas, y múltiples presuntos encubrimientos de conducta sexual inapropiada, incluidos casos previamente denunciados por The Pillar, incluyendo denuncias de conducta sexual inapropiada en contra del ex-rector del seminario arquidiocesano.

-

Fuentes de alto rango de la arquidiócesis informaron a The Pillar que un grupo de sacerdotes agustinos liderado por el padre Alexander Lam, OSA, asistente general de la orden para América Latina, había estado entrevistando virtualmente a clérigos y empleados de la arquidiócesis para investigar las acusaciones de encubrimiento de abusos y mala conducta financiera por parte del cardenal Carlos Castillo.

Lam tenía previsto llegar a Lima el lunes, según las fuentes.

Aunque la investigación no se ha descrito como una visita apostólica, varias fuentes informaron a The Pillar que los investigadores han dicho que actúan en nombre del Papa.

«El Vaticano había pedido a la arquidiócesis informes sobre algunas de estas acusaciones hace un par de meses y la arquidiócesis los retrasó, por lo que el Papa decidió enviar a estas personas para investigar», dijo una fuente diocesana a The Pillar.

Ni el padre Lam ni la Arquidiócesis de Lima han respondido a una solicitud de comentarios.

Pero según varias fuentes en Lima, la investigación se centra principalmente en irregularidades financieras y encubrimiento de conducta sexual inapropiada por parte de sacerdotes de Lima.

Varias fuentes diocesanas dijeron a The Pillar que parte de la investigación financiera se ha centrado en la situación de Cáritas Lima, la agencia de servicios sociales de la arquidiócesis.

«Antes de la llegada de Castillo, Cáritas tenía cinco empleados, ahora tiene más de 30, pero los proyectos son los mismos, y algunos incluso han sido abandonados. Un exdirector de Cáritas fue despedido después de que se demostrara que un miembro de su familia vendía donaciones de Cáritas —suministros como válvulas de oxígeno— en Facebook Marketplace», declaró a The Pillar una fuente cercana a Cáritas Lima.

«Cáritas ha abandonado varios proyectos en los últimos años, se han perdido cunas infantiles bebés, se han cerrado comedores sociales, se han cerrado dos clínicas gestionadas por Cáritas, se han reducido los proyectos sociales en los barrios más pobres de la arquidiócesis y mucho más», añadió la fuente.

The Pillar obtuvo el presupuesto de Cáritas Lima para 2023, que muestra que más del 75 % de los gastos de la institución son salarios, una cifra mucho más alta de lo que generalmente recomiendan las mejores prácticas internacionales para organizaciones sin fines de lucro. Pero fuentes de alto nivel dijeron a The Pillar que la proporción ocupada por la planilla salarial en el presupuesto ha crecido exponencialmente cada año.

«Antes de Castillo, Cáritas funcionaba con cinco o seis empleados y una amplia red de voluntarios y socios; los salarios eran una parte insignificante de los gastos totales, pero había más proyectos y muchos de ellos estaban mejor financiados», declaró a The Pillar una fuente de alto rango de la arquidiócesis.

Según las fuentes, la investigación también se centra en varios casos de abusos clericales y conducta sexual inapropiada que supuestamente fueron encubiertos por Castillo, incluidos los del seminario arquidiocesano.

Según informó The Pillar, Castillo nombró en 2020 al padre Luis Sarmiento rector del seminario arquidiocesano, a pesar de que había sido destituido anteriormente como formador en 2018 por un patrón de comportamiento inapropiado con los seminaristas.

Una fuente diocesana de alto rango declaró a The Pillar que «el tipo de conducta que tenía no era explícitamente sexual, pero mantenía relaciones muy extrañas con algunos seminaristas y tenía problemas con los límites personales, por lo que se decidió que debía dejar el seminario».

Aproximadamente un año después de su regreso al seminario como rector en 2020, Sarmiento fue acusado de conducta sexual inapropiada por varios seminaristas.

Un ex-seminarista describió a Sarmiento como «muy tocón» y que daba abrazos largos a los seminaristas en los que era evidente que tenía una erección.

«Me pasó a mí y vi cuando les pasó a otros», dijo el ex-seminarista, que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Con el paso del tiempo, el número de acusaciones contra Sarmiento aumentó.

«Hubo dos casos en los que Sarmiento intentó besar a seminaristas. En uno, fue a la habitación de un seminarista para hablar con él, lo abrazó con fuerza y empezó a olerlo, e intentó besarlo mientras tenía una erección», dijo una fuente del seminario.

«La segunda vez fue un seminarista propedéutico que estaba enfermo, y Sarmiento lo visitó en su habitación, intentó besarlo y el seminarista comenzó a gritarle. Unas semanas más tarde, el seminarista fue expulsado del seminario propedéutico».

En lugar de abrir una investigación canónica contra el rector, Castillo optó por despedir a los seminaristas que presentaron las denuncias, manteniendo a Sarmiento en su cargo hasta 2023.

Durante el mandato de Sarmiento, la matrícula del seminario se redujo de unos 60 seminaristas a 15.

Según fuentes diocesanas de alto rango, la investigación también se ha centrado en las denuncias de abuso contra el padre Santiago Caballero, un sacerdote diocesano.

«Caballero tiene al menos diez denuncias en su contra por abuso de menores y ha sido protegido por Castillo, por lo que los investigadores están preguntando por él», dijo a The Pillar una fuente cercana a la investigación.

Según otra fuente diocesana de alto rango, el entonces arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, suspendió a Caballero en 2014 tras una investigación por denuncias de abuso en su contra.

«Unos meses antes de que Cipriani se fuera, a Caballero se le permitió celebrar misa en privado en un convento, pero no tenía encargo parroquial ni podía celebrar en público. Cuando Castillo se convirtió en arzobispo, lo reincorporó por completo y le permitió celebrar misa en varias parroquias, y desde entonces ha habido más denuncias de conducta sexual inapropiada», declaró otra fuente a The Pillar.

-

The Pillar publicó una exclusiva en junio afirmando que la Arquidiócesis de Lima había sido acusada de mal manejo en la investigación del padre Nilton Zárate Rengifo, acusado de acosar a una religiosa, solicitar favores sexuales en el confesionario e intentar absolver a un cómplice en un delito sexual, sin haber sido sometido a un proceso canónico formal.

Tras conocerse las acusaciones contra Zárate, el sacerdote envió una carta a Castillo solicitando formalmente su reducción al estado laical.

Fuentes diocesanas de alto rango afirmaron que la disfunción en la investigación de los casos de abuso había provocado una amplia renovación en la vicaría judicial de Lima, con el despido en las últimas semanas de varios empleados y jueces del tribunal diocesano, entre ellos el padre Edwin Limas, que actuó como notario en el interrogatorio de la monja durante la breve investigación canónica contra Zárate.