Santo Niño: ang Pilipinong debosyon na umaakit sa mundo

Ipagdidiriwang ng mga Pilipinong migrante ngayong Linggo ang kapistahan ng Banal na Batang Jesus o Señor Santo Niño de Cebu.

Isang Misa Novena sa Basilica Minore del Santo Niño sa lungsod ng Cebu sa Pilipinas. Jumelito Capilot via Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

Ang pista — kilala bilang Fiesta Señor, sa ika-19 ng Enero ngayong taon — minsan ay tinatawag ring Sinulog kagaya ng pagsayaw upang magbigay-pugay sa imahe ng Batang Jesus sa lungsod ng Cebu, na unang naging punong lungsod ng Pilipinas.

Sa huling mga dekada, lumalaganap na sa buong mundo ang kapistahan, kasabay ng mga Pilipinong nangingibang-bansa.

Ang imahe ng Santo Niño ay mahigit na 500 taong gulang at galing sa Flanders. Ito ay nakalagay sa loob ng isang kapilyang marmol sa Basilica Minore del Santo Niño. Mga prayleng Agustino ang namamahala sa basilica na tinawag ni San Paulo VI na “ina at ulo o bukal ng bawat isa sa iba pang mga simbahan sa Kapuluan ng Pilipinas.”

Inutos ni Papa Pablo ang pagkorona sa imahe, na nangyari noong ika-28 ng Abril 1965, bahagi ng paggunita ng ika-400 taon mula noong dumating ang Kristianismo sa Pilipinas. Ang hakbang na ito ay siyang nagbigay sa bansa ng kanyang nag-iisang imahe ni Kristo na kinoronahan ng Santo Papa.

Ang pinakamahalagang bahagi ng Fiesta Señor, isang natatanging pagdiriwang sa kalendaryong liturhikal ng bansa, ay ang ikatlong Linggo ng Enero kung kailan inaasahan ng mga otoridad ang pagdagsa ng limang milyong tao sa lungsod ng Cebu.

Ang kapistahan ng Santo Niño ay pinangungunahan rin ng mga Pilipino sa iba pang sulok ng sanlibutan.

Sa Simbahan ni San Benito sa Auckland, New Zealand, isasagawa ng mga deboto ng Santo Niño ang pista sa ika-19 ng Enero, sa ika-31 pagdiriwang sa lungsod.

Sa Inglatera, ang ika-16 na taunang pagdiriwang ay idinaos noong ika-11 ng Enero, bahagi ng kalahating araw ng iba’t-ibang kaganapan kasali ang Misa sa Katedral ni San Jorge sa Southwark. Sa parehong araw iginanap ang ika-9 na pista sa Simbahang Katolika ni San Roberto sa San Bruno, California.

Magbibigay-pugay kay Santo Niño ang mga Katoliko sa Singapore sa mga Simbahan ng Espirito Santo at Divine Mercy ngayong ika-26 ng Enero. Gaganapin ang mga Misa para sa pista sa Katedral ni San Jose sa Abu Dhabi at Simbahang Katolika ni Santa Maria sa Al Ain.

Sa Portugal, ang mismong Patriarka ng Lisboa, si Rui Valerio ang mangunguna sa Misa ngayong ika-19 ng Enero sa makasaysayang Estrela Basilica ng lungsod.

Ang Santo Niño de Cebu ay kumakatawan kay Jesus bilang batang may puting kasuotan na sumisimbolo sa kanyang Muling Pagkabuhay at pulang kapa na pagpapaalaala sa kanyang Mahal na Dugo. Ang imahe ay may korona na tumutukoy sa paghahari ni Jesus sa buong daigdig. May baston sa kanan at globong may Krus sa kaliwang kamay na nangangahulugang makapangyarihan si Jesus.

Ang imahe ng Señor Santo Niño de Cebú. Cofradiabsn via Wikimedia (CC BY-SA 4.0).

Taong 2015 nang bumisita sa Pilipinas sa kapanahunan ng Fiesta Señor nang binigyang-diin ni Papa Francisco sa isang homilya ang kahalagahan ng imahe.

“Ang Santo Niño ay patuloy na nagpapahayag sa atin na ang liwanag ng grasya ng Diyos ay sumisikat sa mundong nanatili sa kadiliman,” sabi ng papa.

“Pinapaalalahanan rin tayo ng Santo Niño sa ating bokasyon na palaganapin ang paghahari ni Kristo sa buong sanlibutan.”

May 85 milyong Katoliko sa Pilipinas, ang pangatlong pinakamalaki kasunod ng mga populasyong Katolika ng Brazil at Mexico. Humigit-kumulang 15 milyong Pilipino ang nakatira sa labas ng bansa.

May imahe ng Santo Niño ang halos lahat ng pamilya sa bansa at kadalasan ay nagdadala ng munting imahe ang miyembrong bumabiyahe kaya’t hindi nakakagulat na ipinapakikilala ng mga Pilipino ang Santo Niño saan man ang kanilang pinupuntahan.

Dumalo si Br. Vincentius Teguh Samudra, OP, isang 22 na taong gulang na prayle mula Indonesia at apat ng kanyang mga kapatid Dominikano sa isang Misa bilang paghahanda sa ika-460 na pista sa Cebu.

Sinabi niya sa The Pillar na ang pagdedebosyon sa Santo Niño ay nakapagpapalago sa kaniyang pananampalataya.

“Hinding-hind ko makalilimutan tungkol dito ang ramdam na kagalakan,” he said. “Sa gitna ng lahat ng debosyon na aking nakasalamuha sa Pilipinas — halimbawa, Manaoag, La Naval, at Nazareno — ang debosyon sa Santo Niño ang siyang may napakamaligayang kalooban samantalang yung iba nama’y napakataimtim.”

Br. Vincentius Teguh Samudra (sa kanan) kasama ang mga Dominikano mula sa Indonesia at Pilipinas, at ang imahe ng Batang Jesus na ginagamit sa pagsayaw-dasal sa labas ng Basilica Minore del Santo Niño sa lungsod ng Cebu sa Pilipinas, noong ika-10 ng Enero 2025. Credit: Br. Vincentius Teguh Samudra, O.P.

Ang Manaoag at La Naval ay mga popular na debosyon sa Ina ng Santo Rosaryo samantalang ang Nuestro Padre Jesús Nazareno ay nakatuon sa isang itim na imahe ni Kristo na pasan ang kanyang Krus. Ang imaheng ito ay umaakit sa hanggang 10 milyong deboto sa panahong ipinuprusisyon ito sa mga lansangan ng Maynila bawat ika-9 ng Enero.

Ang mga Misang inihahandog sa Cebu ng mga lokal at bisitang pari at obispo sa loob ng siyam na araw bago ang bisperas ng Fiesta Señor ay ang mga sandaling inaawit ang kantang “Gozos ni Señor Santo Niño”.

Binabalik-tanaw ng awiting ito ang kwento ng pagdating sa Pilipinas ng imahe at Kristiyanismo. Kumakaway-kaway ang mga deboto habang kinakanta ang koro, kampanteng pagsusumamo sa Diyos na kaawaan niya ang kanyang sambayanan.

Bawat araw, ang huling Misa ay agad na sinusundan ng pagsasayaw ng Sinulog. Sa panahong ito, isinisigaw ng mga deboto ang “Pit Señor” — isang dasal ng pagsisisi, pagsamba, pagpapasalamat, at pagpaalam ng kahilingan alang-alang sa iba’t-ibang pangangailangan ng sangkatauhan. Mga pari at relihiyoso ang mga nangunguna sa pagsayaw habang mga layko ang nangunguna sa pagdarasal.

“At iyan mismo ang dahilan na malaki ang naging impresyon ng pistang ito sa akin,” ayon kay Br. Vincentius, “dahil nararamdaman ko ang kaligayahan sa pakikiisa sa pista kahit na sa nobena lang ako nakilahok. Ito ay totoong pista.”

Sa bisperas ng pista, pagkatapos ng prusisyon sa dagat sa gitna ng mga pulo ng Mactan at Cebu, Misa kung saan isinasadula ang unang binyag sa Pilipinas, prusisyon, at Misa ng bisperas na sinasalihan ng hanggang 3 milyong tao, isang obispo ang namumuno sa pagsayaw.

Ang sayaw ay tumatagal ng isang oras, sa ilalim ng mga makukulay na paputok at hinahaloan ng mga dasal na karaniwang iniaalay sa Banal na Bata at kanyang Lubos na Banal na Ngalan bawat Biyernes sa basilika.

Sa Linggo ng pista, sa pagsilang ng araw, iniaalay ni Jose Palma, arsobispo ng Cebu ang isang Misa habang mga obispong galing sa iba’t ibang panig ng Pilipinas ay namumuno sa mga Misa sa buong maghapon at sa gabi.

Sa pinakamahalagang mga kalye ng lungsod, isinasagawa ang Sinulog ng iba’t ibang tropa ng mananayaw, bahagi ng paligsahan na organisado ng gobyerno at pribadong sektor.

Habang pinalalim ng Santo Niño de Cebu ang paniniwala ni Br. Vincentius, hinila ng Banal na Bata si Anders Moberg, isang 61 taong gulang nga mamamayan ng Sweden papasok sa Simbahang Katolika.

Noong 2013, nakilala ni Moberg ang babae na kanyang mapapangasawa, si Jucell Marie. Isang Pilipinang nursing assistant, siya ay galing sa Cebu at lumipat sa Sweden. Mga nag-iisang magulang ang dalawa na di nagtagal ay naging magkasintahan. Sa paglipas ng panahon, nagpahayag ng kagustuhang magpakasal sa huwes si Moberg.

Tinanggihan siya ni Jucell na naniniwalang ang kasal ay isang sakramento na dapat may basbas ng simbahan. Ngunit nagsimula ring magdasal sa Santo Niño si Jucell upang kusang loob na pumasok sa Simbahang Katolika si Moberg.

